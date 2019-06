Son los señalados: los sacrificados del Real Madrid para abaratar los gastos de las nuevas incorporaciones

Real Madrid incorporó este viernes a Eden Hazard, el refuerzo más caro de lo que va en la historia del club merengue. 100 millones de euros (más variables que llegarían a 130) fue la inversión del cuadro de Chamartín. Además, días antes, cerraron la incorporación de Luka Jovic (60), y meses antes a Militao (50) y Rodrygo (45). Pero, y a pesar de la solvencia económica de la institución, se necesita abaratar esos costes.

Es así que surgen varios jugadores como los 'sacrificados' para que sirvan de caja en el club. Son muchos los señalados, pero tres los escogidos, por su presente en el club y, porque a pesar que hicieron una temporada no tan buena, su valor aún es considerable en el mercado europeo.



Isco Alarcón , Gareth Bale y James Rodríguez , tres jugadores que pertenecen al club, tienen contrato, son internacionales con sus Selecciones y podrían generarle una gran cuota de ingreso al club por sus ventas. Aunque, no será fácil.



Bale no se quiere ir del Madrid. Hace meses, a pesar de la presión de varias facciones del club, él no tiene intenciones de nuevos aires. Sucede algo parecido con Isco. Su presencia el el club depende si se cierran o no los fichajes de Christian Eriksen o Paul Pogba. De no ser así, se quedaría, pero comería banca.



Por último, James. El colombiano pertenece al club y ya le dijo al Bayern que no seguirá, pero su presencia en el equipo de Chamartín tampoco es segura. Lo que sí es seguro, es que su valor ha disminuido bastante, pero sigue siendo sustancioso.



Tienen todo junio y gran parte de julio para definir sus futuros. El club ya les dijo que, si se quedan, no serán habituales titulares y que la opción más factible es que sean vendidos adonde tengan más y mejores opciones.

3. James Rodríguez en el 2014 - 35.000 seguidores (Getty) James Rodríguez (Getty)

► ¡El más caro de la historia! El precio máximo que pagará el Real Madrid por el fichaje de Eden Hazard



► ¡Por esto lo fichó el Real Madrid! El quirúrgico pase de Hazard que terminó en gol de Bélgica [VIDEO]



► ¡Fue recibido como un 'salvador'! Willian llegó a Brasil para sumarse a la selección rumbo a la Copa América



► ¡Hazard se suma a la lista! Los cracks del Chelsea que se mudaron de Londres a Madrid o viceversa [FOTOS]