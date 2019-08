¡Qué no venga! El capitán Ramos choca con Zidane y veta el fichaje del último 'galáctico' del Real Madrid

De acuerdo al portal español Don Balón, el Real Madrid se encuentra en una encrucijada que tiene que ver con el mercado de fichajes de verano 2019. La razón obedece a que Sergio Ramos , el capitán, ha vetado la incorporación de Paul Pogba , el anhelado 'galáctico' que Zidane espera antes de fin de mes.



Sucede que para el capitán del Real Madrid y el resto del vestuario, su llegada no será bienvenida. ¿La razón? En la plantilla hay muchos jugadores que han sido entrenados anteriormente por José Mourinho y saben cuáles son los códigos de conducta que aprueba y desaprueba el entrenador portugués. Así que si Pogba fue un dolor de cabeza para el extécnico del Madrid, lo sería para cualquier vestuario.



Paul Pogba volvió al Manchester United en el 2016 procedente de la Juventus (Getty Images) Paul Pogba volvió al Manchester United en el 2016 procedente de la Juventus (Getty Images)

Otras de las preocupaciones que tienen los actuales referentes del Real Madrid es que Pogba se convierta en el preferido de Zidane y se le permitan hacer cosas que están prohibidas para otros. Semejante situación desencadenaría en una de lucha de egos en el vestuario en la que también entrarían Benzema y Hazard.



Los 'contras' del francés lo vuelven una bomba de tiempo que la plantilla no está dispuesta a enfrentar y así se lo han hecho llegar a Florentino Pérez, que tendrá que decidir en los próximos días si cierra o no el fichaje. Zidane ya lo dijo: "Si no hago lo que quiero en mi equipo, me marcho". Situación difícil para el 'presi'.



Mientras se resuelve el futuro de Pogba, el 'Daily Mail' reportó este sábado que el francés no quiso subirse al avión con sus compañeros del United rumbo a la ciudad de Cardiff para enfrentar al AC Milan. Esto lo hizo como medida de protesta para que lo dejen marcharse al Real Madrid.

