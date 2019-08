Real Madrid tiene todo acordado con Valladolid por Kubo, pero el japonés da un 'mazazo' a Florentino 

Take Kubo fue uno de los jugadores del Real Madrid que más llamó la atención en los amistosos de pretemporada. Pese a que los duelos merengues fueron con saldo negativo, el joven extremo dio que hablar por su gran visión de juego y velocidad para sacarse la marca de rivales. No obstante, Zinedine Zidane no lo tiene en cuenta y lo mandó al Castilla.

La semana pasada, el periodista Josep Pedrerol del programa español El Chiringuito afirmó que Take Kubo saldrá del Real Madrid rumbo al Valladolid en condición de cedido. No obstante, hay dudas en el jugador japonés sobre marcharse a este conjunto.

Según reporta el diario Marca, Kubo y su padre ven con buenos ojos que se quede en el Castilla, si bien es cierto que no será parte del primer equipo del Madrid. Esta decisión la han tomado para adaptarse a la capital de España, además para ser dirigido por Raúl González en el filial merengue.

De parte de la dirigencia blanca, todo está hecho para que se marche al cuadro de Pucela. Ronaldo Nazario, propietario del club, lo tiene en la mira, pero tal parece que se quedará en la ciudad deportiva Valdebebas.

Por otra parte, el primer equipo del Real Madrid ultima detalles para lo que será el partido de este sábado ante Celta de Vigo por la fecha 1 de LaLiga Santander 2019-20. El choque se jugará en Balaídos.

► Ex director médico del PSG da cuenta del estado del pie de Neymar

► Zidane frena la llegada de Van de Beek al Real Madrid

► FC Barcelona: Neymar y la última exigencia del PSG

► Los últimos 10 ganadores de la Supercopa de Europa