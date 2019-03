El tapado de Florentino Pérez: el goleador que tiene en carpeta para el Real Madrid

Juega en Francia, tiene 32 años, nunca ha jugado en España, pero tiene un promedio goleador letal en Europa. Antes de que el PSG fichara a los mejores futbolistas del mundo (Neymar, Kylian Mbappé y compañía), Edinson Cavani llegaba a París en busca de títulos y un nombre en lo más alto del escalafón en Europa. Con seis temporadas con los parisinos podría decirse que lo ha logrado, por lo que si suena el interés del Real Madrid para la próxima temporada, el delantero uruguayo no lo dudará dos veces para jugar en LaLiga de España.



Con el PSG, Cavani ha marcado 21 goles en la presente temporada, una cifra por debajo a sus registros goleadores, pero que no hace que los madridistas no lo pongan en carpeta en su lista de fichajes de cara para el curso del 2018-2019. Cavani tiene mucho gol, lo que adolece en la actualidad el equipo de Zidane, por lo que el charrúa sí es del interés de Florentino Pérez como de otros dirigentes del club. ¿A cuánto podría ascender su fichaje?



De acuerdo a medios europeos, Cavani podría irse del PSG a cambio de 50 millones de euros o más. Su edad (32 años) hace que su ficha no sea tan alta como otros atacantes del mismo nivel. ¿Cómo haría la operación el Real Madrid? Se explica, en España, que Mariano Díaz – con experiencia en la Ligue 1 – podría entrar la operación del ‘Plan Cavani’ a la capital.



Con Karim Benzema en su mejor curso con el Real Madrid, el atacante galo no saldrá del equipo de Zidane. El francés – igual – siempre lo ha mimado, por lo que Cavani podría tratarse de una buena opción. Uno más que entra en la carpeta del mercado de pases de verano. El punto es ver si Florentino Pérez abrirá con todo la chequera.



