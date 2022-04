Carlo Ancelotti no está convenciendo mucho en su segunda etapa sentado en el banquillo del Real Madrid, pese a que actualmente son líderes de LaLiga Santander y están más que vivos en la Champions League. Y es que el técnico italiano tiene muchos detractores dentro de la cúpula merengue, puesto que se busca un equipo mucho más llamativo en cuanto a juego. Asimismo, todo parece indicar que habrían puesto el nombre de Thomas Tuchel como su sustituto sobre la mesa de Florentino Pérez.

Según la información brindada por el medio británico ‘Telegraph’, la situación del estratega alemán en el Stamford Bridge podría cambiar en cuestión de semanas, ya que los problemas económicos del conjunto londinense derivados del conflicto entre Ucrania y Rusia no paran de crecer.

En la actualidad, Tuchel es considerado como uno de los mejores entrenadores de la élite europea y el Real Madrid buscará hacerse con sus servicios. Eso sí, no es la primera vez que el equipo capitalino se interesa por el DT, ya que siempre estuvo entre los primeros puestos de la lista de deseos del mandamás merengue.

Cabe resaltar que el estratega germano tiene contrato con el Chelsea hasta el próximo 30 de junio de 2024, pero no está nada claro si es que continuará al frente de los ‘blues’ a partir del próximo mercado de verano. No obstante, él avanzó que no iba a moverse del Stamford Bridge está campaña a pesar de los problemas que tiene el club.

Florentino no pierde la calma con Mbappé

En las últimas horas empezó a hacerse eco la posibilidad de que Kylian Mbappé podría terminar escapándose del radar del Real Madrid para quedarse por mucho más tiempo en el París Saint-Germain, puesto que la última propuesta de los parisinos estaría muy cerca de convencerle para renovar su contrato. Por ello, las alarmas del madridismo se activaron ya que ven como su objetivo principal se alejaría del plan que tienen para el próximo mercado de pases. Sin embargo, en la cúpula merengue reina la calma.

Y es que según cuenta MundoDeportivo, en las oficinas del Santiago Bernabéu se han mostrado muy optimistas sobre el futuro del atacante galo y siguen creyendo que serán ellos quienes terminarán haciéndose con sus servicios en cuanto se termine la presente temporada.

Asimismo, la fuente citada señala que se está trabajando arduamente para poder convencer a todo su entorno de que llegar al cuadro blanco es lo mejor que le puede ocurrir en su carrera deportiva y además, es el único equipo en Europa que podría competir de igual con el PSG en el aspecto económico y deportivo.





