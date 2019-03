Florentino ya sabe su precio: la inversión que deberá hacer para llevarlo al Real Madrid

Una publicación de ‘Daily Mirror’ golpea las intenciones de Florentino Pérez para el mercado de fichajes de verano. Real Madrid tiene en su lista de contrataciones a Christian Eriksen , el mediocampista danés que se ha ganado un nombre en el planeta fútbol. Con buen fútbol, recorrido y distribución de juego, Eriksen se ha convertido casi en una ‘obsesión’ para el presidente, que tiene intenciones de llevarlo al Bernabéu, pero que su cotización para el Tottenham lo convierte en una especie de quimera para el mandamás madridista.



El diario inglés sostiene en su edición de este domingo que Eriksen será cotizado en 150 millones de euros por parte del presidente Daniel Levy, pese a que mantiene contrato solo hasta la próxima temporada. Eriksen no ha negociado una renovación, precisamente porque el mandamás de los ‘Spurs’ no lo suelta fácil para jugar en el Real Madrid u otro club top de Europa.



Real Madrid lo tiene puesto como un sustituto ideal de Luka Modric, un balcánico que podría estar jugando sus últimos temporadas al más alto nivel con los merengues. Eriksen suena desde hace dos temporadas para jugar en el Bernabéu, aunque todo se hace difícil con Levy, quien no desea repetir un caso como el del mismo Modric y Bale cuando se mudaron para España.



El danés tiene los minutos contados en Londres, solo falta por ver si se marcha para la siguiente temporada o de acá a dos cursos. Tottenham se mantiene en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la liga inglesa, aunque – al igual que el caso de Pogba con el United – no gana títulos y los jugadores ven en el Madrid el posible estrellato para llegar a la cima del fútbol.



Real Madrid ha cerrado con el Militao para el 2019-20, ¿quién más llegará para Zidane?



► Real Madrid vs. Huesca vía ESPN3 en el Bernabéu: juegan por jornada 29 de LaLiga Santander



► “Dejará el Ajax por el Barcelona”: De Ligt será el nuevo fichaje para el equipo de Messi



► La tabla de goleo en España con Messi al mando: la lista de goleadores en LaLiga Santander [FOTOS]



► No renueva con el United: Paul Pogba se acerca así al Real Madrid de Zidane