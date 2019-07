¡No va más! La 'traición' a Vinicius Junior y la 'bomba' que Zidane pone en la oficina de Florentino

A Vinicius Junior no le importan los grandes fichajes que Real Madrid ha hecho en lo que va del mercado. El brasileño solo está concentrado en llenarle los ojos a Zidane para convencerlo de que merece un lugar en el once en esta temporada. Sin embargo, la suerte del ex Flamengo parece estar echada, según reporta este miércoles el prestigioso portal español 'Don Balón'.



De acuerdo a la citada fuente, Zinedine Zidane tiene decidido no contar con Vinicius Junior para la siguiente temporada. El DT del Real Madrid entiende que el brasileño no se encuentra al nivel que exige él exige en la plantilla a pesar de que fue uno de los pocos jugadores que brillaron en la pasada campaña.

Zidane habría acudido a las oficinas de Florentino Pérez para pedir su salida. Ya sea con una venta o cesión, el técnico del Real Madrid entiende que lo mejor para Vinicius será jugar en otro lado. Sin embargo, el 'presi' merengue piensa todo lo contrario: debe quedarse.

"[...] el técnico galo le ve demasiado ‘verde’ y sobrevalorado. Es más, incluso ve más preparado a su compatriota Rodrygo Goes, llegado este verano procedente del Santos por 40 ‘kilos’. No es tan habilidoso y regateador, pero tiene más acierto de cara a puerta, el gran déficit del ‘28’", publica la citada fuente.

Los planes de Zidane

Siempre según 'Don Balón', Zidane espera que Real Madrid recaude por lo menos 100 millones de euros por la venta de Vinicius Junior. Dicho monto serviría para fichar otro 'galáctico'. En la agenda de fichajes del club blanco se encuentran Sadio Mané y Paul Pogba.

Real Madrid contrató a Vinicius, del Flamengo, por 50.4 mdd. (Foto: AFP) Real Madrid contrató a Vinicius, del Flamengo, por 50.4 mdd. (Foto: AFP)

► ¡Neymar se viste de blanco! Se cae de la agenda del Barça y toca la puerta del Real Madrid



► ¿No te quieres ir? A la banca: el fichaje de Zidane para sentar a Bale si se queda en Real Madrid



► Neymar hizo 'crack': preocupante informe médico que desaconseja su fichaje por el Barcelona



► Tiembla Europa: el poderoso 11 de Juventus con De Ligt, Cristiano y cambios de posiciones [FOTOS]