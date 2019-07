El trueque que Florentino quiere pactar en el mercado de fichajes para el Real Madrid

El plan A y B es Paul Pogba; el plan C se llama Christian Eriksen. Para el mercado de fichajes de verano, Zinedine Zidane ha pedido un mediocampista de categoría ante el rendimiento – en declive – de Luka Modric temporada tras temporada. La solicitud del técnico galo es el futbolista del Manchester United, pero Florentino Pérez persuade para que no invierta mucho dinero y pueda llevarse al medio del Tottenham con una final de Champions League.



Para el caso del danés, la respuesta de Daniel Levy siempre ha sido la misma: 150 millones de euros. Con contrato solo hasta el 2020, el presidente de los ‘Spurs’ se encuentra en un jaque puesto que el mediocampista no tiene pensado renovar y solo le queda la opción de venderlo fuera de Londres de cara a la siguiente temporada. ¿Cuál es la oferta de Florentino?



De acuerdo a medios españoles, el Real Madrid ofrecería a Dani Ceballos en un trueque con Christian Eriksen. ¿Cómo sería la movida? El ex Real Betis costaría un estimado de 50 millones de euros más otro 30 millones de las arcas de la institución madridista para calcular un pase que estaría valorizado en 80 millones de euros. Nada mal para un jugador que se queda hasta el 2020.



Florentino Pérez quiere hacer posible este fichaje que le daría un gran juego a la medular del Real Madrid, de cara a la siguiente temporada. Si bien Mauricio Pochettino no quiere que su jugador se mude de Inglaterra, cuando el Real Madrid te quiere no puede hacerse mucho.



