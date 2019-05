Atento, Real Madrid: el precio mínimo que ha fijado el Manchester United para Pogba

El Real Madrid desea nuevos futbolistas para la próxima temporada, peso eso no significa que la institución vaya a tirar la casa por la ventana en el mercado de fichajes de verano. Paul Pogba es un requerimiento de Zidane, aunque el elevado precio que ha fijado el Manchester United impide que el mediocampista galo se dirija al aeropuerto con las maletas listas para ir a Madrid. Pogba, por ahora, sigue en los ‘Diablos Rojos’ sin algo que pueda detener el movimiento en Inglaterra. Te presentamos el caso por el que Florentino no agota las posibilidades.



En España se asegura que el United ha fijado en 160 millones como mínimo para la salida de Paul Pogba, por lo que el Real Madrid no está dispuesto a ceder en las pretensiones económicas del club de Inglaterra. Si bien Solskjaer se ha mantenido en el cargo, Pogba tampoco ha pedido el ‘transfer request’ para mudarse a la capital de España para el mercado.



Pogba tiene una buena relación con Zidane y el futbolista pudo haber jugado en LaLiga si es que Mino Raiola no terminaba usándolo como estrategia para el United pague más dinero en un beneficio directamente para él y el propio jugador de la Selección de Francia.



Pogba puede terminar jugando otra temporadas más en la Premier League en un equipo que afronta una dura realidad, en donde no apuesta por millonarios fichajes como lo hacía temporadas atrás. Paul desea jugar en Madrid, aunque – por ahora – no hace ningún movimiento en el mercado de pases para llegar a poner los pies en el Bernabéu.



¿En qué deparará la historia? ¿Lo veremos de blanco o seguirá de rojo? La decisión está en el futbolista que ha visto reducido su salario en 25 por ciento a raíz de la no clasificación a la siguiente Champions League. Hasta la billetera le tocan a Paul.



