Zidane da el 'campanazo' del mercado: James Rodríguez y Gareth Bale se quedan en el Real Madrid [OFICIAL]

Un 'bombazo'. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid , cambió el plan de pretemporada en el que no contó con el colombiano James Rodríguez ni el galés Gareth Bale y, tras no producirse la salida de ambos del club en este mercado de fichajes 2019 , aseguró que cuenta con ellos y que espera que le pongan "en dificultades" para decidir el equipo titular.



"James está en forma y estoy contento de tenerlo en la plantilla. Voy a contar con todos los que están aquí y ellos están contentos de estar en el Real Madrid", manifestó Zidane sobre un jugador al que no ha dado ni un solo minuto en pretemporada.



James Rodríguez se marchó del Real Madrid porque Zidane no contaba con él y en el presente, aunque ha tenido ofertas para volverse a ir y el Atlético de Madrid estuvo peleando por el traspaso, su deseo era quedarse y pelear por un puesto.



En el caso de Bale las declaraciones de Zidane han ido cambiando durante el verano, después de pedir públicamente que se marchase cuanto antes, ahora asume que seguirá estando en su plantilla.



"Parecía que se iba y está aquí con nosotros. La dinámica y las cosas cambian y voy a contar con él como con los demás. Voy a contar con todos lo que están. Bale tiene ficha y es un jugador importante. Espero que todos los jugadores quieran meterme en dificultades para hacer el equipo", manifestó.

