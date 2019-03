Dos ofertas irrechazables: la propuesta del Real Madrid para que vuelva Zidane

Zidane regresa al Real Madrid , Florentino Pérez y la directiva madridista convencieron al técnico francés de que vuelva a su casa, la ‘Casa Blanca’. En medio de las negociaciones para la vuelta del hijo prodigo a la ciudad deportiva de Valdebebas, medios españoles aseguran que el presidente madridista, Emilio Butragueño y otros directivos convencieron a ‘Zizou’ por dos grandes razones que el técnico francés no pudo que decir que “no” ante un fiasco de temporada en donde quedaron fuera de la Champions League, Copa del Rey y LaLiga.



Cuentan los medios de España que Florentino Pérez le ha ofrecido un cheque en blanco a Zidane en la última reunión para que vuelva a dirigir al Real Madrid. El presidente y el francés, como en el encuentro para su fichaje cuando era futbolista, vio la oferta – esta vez no en una servilleta – y no pudo rechazar tal propuesta de parte del presidente del club.



Asimismo, la familia de Zidane tiene otro punto en su decisión: todos viven en Madrid. Mientras se hablaba de ofertas de la Juventus, Chelsea, Manchester United y PSG, Zidane ha optado por regresar por tercera vez a su casa: una como futbolista, otra como técnico y ahora en su segundo mandato para tratar de darle la vuelta a una crisis de resultados.



Zidane, antes de renunciar en conferencia de prensa en la pasa temporada, argumentaba que la institución necesitaba cambiar para seguir reinando en Europa. Parece que no pudo esperar mucho tiempo y ha pegado la vuelta para ser anunciado como flamante fichaje y preparar un equipo acorde a sus pretensiones: tendrá total manejo para el mercado de pases de verano.



Zidane vuelve al Real Madrid, el madridista se emociona y espera que los buenos resultados vuelvan a la capital de España. Golpe en el mercado.



