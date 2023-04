El 2022-23 del Real Madrid, a estas alturas, podría resumirse como una temporada de altibajos. Si bien la campaña aún no termina, el cuadro blanco no acaba de convencer y podría terminar en blanco respecto a títulos. Es por esa razón, y también por el interés que la selección de Brasil ha puesto en sus servicios, que los altos mandos del cuadro de Chamartín ya han pensando en un reemplazante para Carlo Ancelotti. Según el medio partidario Defensa Central, el llamado a sentarse en el banquillo merengue en lugar del italiano es nada menos que Mauricio Pochettino.

La citada fuente explica que Florentino Pérez tiene claro que el elegido para ocupar el lugar es el argentino, quien se encuentra sin trabajo desde que fue despedido por el PSG y que siempre ha mostrado interés en sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu después de varios años en el primer nivel europeo.

El Real Madrid lo ve como un perfil similar al de Carlo Ancelotti debido a su capacidad para gestionar las plantillas y apostar por el talento de los jugadores por encima de sistemas tácticos y pizarras. El argentino tiene mucha experiencia en grandes clubes como PSG y Tottenham.

Pochettino, elegido para llegar al Real Madrid. (Foto: Agencias)





El deseo de Ancelotti





Para Ancelotti, su primera opción es seguir en el Real Madrid y cumplir el contrato que tiene firmado hasta el 30 de junio de 2024. El italiano insiste en que es feliz sintiendo el cariño de Florentino Pérez y de sus jugadores.

“No me sorprenden los rumores que, por cierto, no me preocupan. Lo que me preocupa es cumplir con este club. Todo está bastante claro, yo sigo aquí hasta que el Real Madrid me permita seguir”, afirmó.

“Creo que estamos muy bien con el club, noto mucho cariño del presidente, de la afición, los jugadores... el ambiente está muy tranquilo a mi alrededor y yo también lo estoy. Tenemos dos meses para intentar ganar algunos títulos y después, ojalá se pueda seguir”, añadió.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR