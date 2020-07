La fiscalía de Versalles solicitó una demanda para el futbolista francés de Real Madrid, Karim Benzema, debido a su supuesta implicación en el caso de chantaje con el sextape contra Mathieu Valbuena, su ex compañero de equipo en el Blues.

Se sospecha que Karim Benzema incitó a su ex compañero de equipo en el equipo de Francia a pagar a chantajistas que amenazaron con revelar un video íntimo que lo escenifica.

La fiscalía también solicitó un juicio para otros cuatro hombres involucrados en la comunidad del fútbol, incluido Karim Zenati, un amigo de la infancia del delantero del Real Madrid. En cambio, solicitó liberar a Djibril Cisse, también acusado de complicidad.

Karim Benzema tiene en sus planes regresar a Francia para jugar

El delantero francés Karim Benzema, que lleva once temporadas en el Real Madrid, al que llegó procedente del Olympique Lyon, reconoce que no cierra las puertas a volver al equipo galo, pero que “no aún” ya que considera que está en el “mejor club del mundo” y que aún le queda “mucho que hacer”.

“A menudo me hacen esta pregunta. La gente sabe lo apegado que estoy a OL. También es gracias a este club que estoy aquí hoy día. ¿Pero, regresar de inmediato? No, porque estoy en el mejor club del mundo en mi opinión y tengo mucho que hacer. Después no lo sé”, comenta Benzema en una entrevista este viernes al OL Night System, canal televisivo de la entidad francesa.

Benzema, de 32 años, tampoco descartó poder acabar su carrera futbolística en el club de su ciudad y que le vio también nacer futbolísticamente: “¿Terminar en Lyon después de hacer lo que hice en el Madrid?, por qué no. No estoy cerrando la puerta. Tendemos a decir que a los 32 años es el final de la carrera para un jugador, pero durante los últimos dos años he estado en gran forma, tanto física como mentalmente”, finalizó.

Con información de AFP.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO