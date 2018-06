Finalmente Julen Lopetegui fue presentado como nuevo técnico del Real Madrid y, como era de esperarse, Florentino Pérez salió en defensa de su nuevo técnico. El mandamás del club blanco aseguró que "no hay ningún argumento que justifique el cese de Lopetegui" de la 'Roja' y que la medida que tomó Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, fue "desproporcionada". A continuación, los principales temas que tocó Florentino.

Negociaciones transparentes

"No hay precedentes en la historia del fútbol de que este acuerdo haya sido tratado como una deslealtad. Llegamos a un acuerdo en muy pocas horas y decidimos hacerlo cuanto antes como un acto de transparencia y antes del Mundial para evitar filtraciones que pudiesen afectar a nuestra selección".

Medida injusta de la Federación de España

"Nos sigue costando comprender por qué este acuerdo iba a estropear un vestuario tan comprometido como el de la selección española. No les hubiese afectado lo más mínimo. No hay un solo argumento que justifique que Lopetegui no esté mañana en el banquillo de España".



Hubo acuerdo con la RFEF

"Comuniqué el acuerdo al presidente de la Federación, un acuerdo que sólo incumbe a ambas partes. Fue un acto de normalidad y se habló de una rueda de prensa conjunta para el día siguiente. Fue una absurda reacción de orgullo mal entendido. Algunos aprovechan cualquier motivo para desprestigiar al Real Madrid".