Le dio la décima y decimocuarta. Es el único técnico que ha ganado en las cinco grandes Ligas de Europa, y tras la final del sábado en París frente al Liverpool, el entrenador con más títulos de Champions League: cuatro. Carlo Ancelotti, aunque con menos prensa que otros, se ha metido ya en la historia del fútbol mundial y Florentino Pérez tiene nuevos planes para él en el Real Madrid.

El presidente de la ‘Casa Blanca’ tiene la intención de darle a Ancelotti un puesto en los despachos como intermediario entre plantilla y directiva cuando decida dejar los banquillos, según desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

Así, Florentino Pérez quiere premiar a ‘Carletto’ con un cargo ‘vitalicio’ dentro del Real Madrid, al estilo de Molowny, “que dirija la estructura de la entidad y si en algún momento se queda vacante el puesto de entrenador que pueda entrar a entrenar”, añadió el periodista.

Si el entrenador italiano acepta, tendría peso y mando en los despachos del club, pero con la posibilidad de ser un técnico que pueda tomar las riendas del equipo en tiempos de crisis o entre la transición de uno a otro DT.

Por lo pronto, el técnico de 64 años (en 10 días cumplirá uno más de vida) seguirá en el Bernabéu, donde tiene contrato hasta el 2024, y el cual piensa cumplir, pese a que en Italia lo han voceado nuevamente para la ‘Azzurra’.

Italia lo quiere, pero...

En Italia el nombre de Ancelotti ha sonado más de una vez para la ‘Azzurra’. De hecho, el fracaso de quedarse sin Mundial, el técnico del Real Madrid fue voceado para reemplazar a Mancini. Sin embargo, no solo el tener contrato cigente con el Madrid frena esta posibilidad, sino también el propio gusto del entrenador.

“Lo he pensado a veces de poder entrenar a una selección. He tenido la oportunidad en 2018 con Italia. Pero tengo que ser honesto: a mí me gusta el día a día. No me gustan solo los partidos. Tenía un entrenador que decía que el trabajo de los entrenadores es el más bonito si no hay partidos. La realidad no es esta, porque los partidos te dan la emoción, la felicidad de poder estar en un banquillo en unos cuartos de final de Champions (…) Hasta que no cambia el chip de día a día en mi cabeza, no voy a entrenar a una selección”, dijo Ancelotti en abril de este año.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR