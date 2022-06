La llegada de Erling Haaland al Manchester City ya están generando varios cambios a nivel de plantel, y eso que el delantero noruego aún ni ha sido presentado con la camiseta de los ‘ciudadanos’. Sin embargo, es claro que llega para ser titular en el equipo de Guardiola, o al menos así lo ha entendido Gabriel Jesus, quien hasta ahora era el único ‘9′ de Pep, tras la marcha de Agüero. Y el ‘Cyborg’ no es el único, pues desde River llega también Julián Fernández. Este panorama ha empujado al delantero brasileño a ofrecer sus servicios nada menos que al Real Madrid.

De acuerdo a información de ‘La Ser’ de España, Gabriel Jesus ha puesto sus servicios de goleador en las puertas del Santiago Bernabéu, y es más, ha dejado hasta sus pretensiones económicas: cinco millones de euros netos por temporada.

Según el diario ‘Marca’, el delantero brasileño no es el único que en las últimas semanas ha dejado su hoja de vida en el Madrid, delanteros como Leao, Sterling, o Lukaku también han ofrecido sus servicios; sin embargo, el atacante de la ‘Canarinha’ parte con un ventaja: es del gusto de Ancelotti.

El citado medio recuerda que antes de fichar por el City, estuvo a punto de firmar con los ‘blancos’, pero terminó pensado la oferta económica del elenco inglés, con el que ahora, cinco temporadas y media después, quiere poner fin.

“Obvio. He visto mucho la Liga, especialmente de 2010 hasta ahora. Muchos jugadores pasaron por allí y los he visto mucho, antes incluso de jugar. Siempre me encantó y me gustaría vivir esa experiencia”, señaló Gabriel Jesus en una entrevista del mes de abril.

Y aunque el Real Madrid es su primera opción, de acuerdo a ‘SER’, el brasileño también hizo llegar sus papeles al Atlético de Madrid. Sea como sea, lo cierto es que quiere salir del Manchester City, donde no ha terminado de consolidarse como titular indiscutible.





