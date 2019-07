El agente de Bale advierte a Zidane y Florentino: "Puede irse en un día, o quedarse tres años en Real Madrid"

La novela de la salida de Gareth Bale de Real Madrid vuelve a escribir un nuevo capítulo luego de las declaraciones de su agente Jonathan Barnett, quien ha vuelto a referirse al futuro del galés para aclarar que de ninguna forma se irá de Valdebebas en calidad de cedido.

"No habrá acuerdos improvisados para sacarlo del club. Gareth es uno de los mejores jugadores del planeta. Puedo garantizarle que no se marchará cedido a ningún club", ha dicho Barnett en declaraciones a 'Sky Sports'.

" Gareth es un jugador del Real Madrid y por ahora se está quedando como jugador del Real Madrid. Si surge algo que nos conviene, entonces las cosas podrían cambiar y él podría irse en un día o una semana. O podría estar en el Real Madrid tres años, que es cuando finaliza su contrato", agregó el agente.

Lo de China se complica

Además del Manchester United y PSG, el fútbol chino es otro de los posibles destinos de salida de Bale. Según The Telegraph, el club Beijing Guoan quiere al galés y le pagaría un sueldo de un millón de euros a la semana, 52 'kilos' antes de impuestos por temporada.



El problema es que el mencionado equipo chino no está dispuesto a pagar el traspaso de Bale a Real Madrid. A esto hay que sumarle que al galés no le agrada mucho la idea de jugar en Asia. De hecho, según Josep Pedrerol, el '11' del club merengue se sigue rebelando ante la directiva.

► Cerca de terminar sus carreras: los 20 futbolistas mayores de 30 años más caros del planeta [FOTOS]



► ¡Tiempo al tiempo! Mbappé no piensa renovar con PSG y su fichaje por el Real Madrid sería una realidad



► Se completa la serie: revelan la tercera equipación del Barcelona para esta temporada [FOTO]



► Real Madrid se lamenta: desde Manchester apuntan que Pogba ''es feliz'' y su fichaje se enfría