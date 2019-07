A China, no: Gareth Bale no saldrá del Real Madrid a la Superliga por cierre del mercado asiático

A tierras asiáticas no llegará. Al llegar la medianoche de este miércoles en China (11:00 am. en Perú), se cerró el mercado de fichajes en ese país y con ello quedó descartada la partida de Gareth Bale. Pese a que Real Madrid negociaba con Jiangsu Suning, el delantero galés no tendrá a ese parte del mundo como nuevo destino.

Tras los amistosos de pretemporada en la International Champions Cup, Gareth Bale no viajó hacia Alemania para la Audi Cup porque, según Zinedine Zidane, este iba a dejar Real Madrid. Su posible nuevo equipo era el Jiangsu Suning de la Superliga China, pero tras la llegada del croata Ivan Santini, primero, y el cierre de la ventana de transferencias, todo quedó descartado.

Por ahora, Bale deberá seguir entrenándose con el Madrid a la espera de saber qué pasará con él, si encuentra un nuevo equipo o si se queda a pelear el puesto bajo las órdenes de Zidane.

Pero mientras eso sucede en españa, en China hay alegría por cómo fue el movimiento del mercado de transferencias que cerró con un gasto total de 118 millones de dólares entre todos los clubes, un 70% más que en el periodo del año anterior, aunque sin llegar al récord establecido en 2016, de más de 139 millones de euros.

Según datos de Transfermarkt, el equipo que más ha gastado es el Shanghai Shenhua, que tratará de reconducir la situación del equipo (duodécimo de 16 clubes) tras la marcha del preparador español Quique Sánchez Flores con traspasos como el del italiano Stephan El Shaarawy, por quien pagaron 16 millones de euros a la Roma.

A él se unirán el delantero surcoreano Kim Shin-wook (Jeonbuk, 5,3 millones) y los centrocampistas chinos Peng Xinli (Chongqing Lifan, 2,6 millones) y Wang Yongpo (Tianjin Tianhai, 2,6 millones). A cambio, pierden al medio colombiano Fredy Guarín, todavía sin equipo.

El segundo en la terna es el vigente campeón, el Shanghai SIPG, que fichó al delantero austríaco Marko Arnautovic previo pago de 25 millones al West Ham, aunque traspasó al Guangzhou Evergrande de Fabio Cannavaro a su goleador Elkeson por cinco millones y medio.

Uno de los equipos que más portadas ha acaparado en los últimos días es el Jiangsu Suning, ya que algunos medios garantizaban que el madridista Gareth Bale se uniría a sus filas después de que su entrenador, Zinédine Zidane, anunciase su salida inminente del club blanco.

No obstante, la escuadra, propiedad del conglomerado Suning -que también controla el Inter italiano-, acabó por rellenar sus plazas de extracomunitario con el central João Miranda, viejo conocido del Atlético de Madrid, que llegó libre precisamente desde el Inter, y con el delantero croata Ivan Santini (Anderlecht, 5 millones).



(Con información de EFE)

