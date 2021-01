Su temporada en Londres viene siendo más de lo mismo que sus siete años en el Real Madrid: lesiones tras lesiones. Gareth Bale llegó al Tottenham con la etiqueta de galáctico, pero apenas ha podido tener continuidad. Mourinho ya sabe que no podrá seguir contando con el extremo y éste ya tomó cartas en el asunto. ‘Según Deportes Cuatro’, el galés ya habría comunicado que volverá al Real Madrid cuando finalice la temporada.

Sus lesiones le han vuelto a jugar una mala pasada y no parece que Levy vaya a efectuar su opción de compra. Si bien es cierto que Bale tiene contrato con el Madrid hasta el 2022, en el Bernabéu no quieren saber nada de él, pues creen que su ciclo ya acabó. Además, que Zidane no cuenta con el jugador.

Lo cierto es que Bale tampoco parece tener muchas ganas de regresar a la ‘Casa Blanca’, por lo que en el mercado de fichajes de junio intentará salir cedido otra vez, o incluso ser traspasado de una vez por todas.

Lesionado, otra vez

Gareth Bale sufrió la lesión -distensión en la pantorrilla, según la BBC- en el choque del 23 de diciembre, ante Stoke City, por cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Por ese motivo, el futbolista de 31 años no fue tomado en cuenta para el compromiso frente a Wolverhampton, por la Premier League.

Mejor fuera del Madrid

“Es bueno volver a jugar, es bueno estar en un lugar donde me quieren, me siento amado. Estoy recuperando mi forma física y volver a jugar es lo que hace feliz a todos los futbolistas. Siento que estoy en un buen lugar en este momento, todavía hay más por venir, más por mejorar, y estoy deseando que llegue”, declaró al diario Wales Online.

Sin embargo, y pese a que se siente mejor en Londres, sería complicado que pueda seguir bajo las órdenes de Mourinho. El futuro del galés sigue siendo una total incertidumbre.

