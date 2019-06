Firme: Bale planea hacer una movida para quedarse en Real Madrid, pese a que Zidane no lo quiere

Los hinchas del Real Madrid no quieren ver a Gareth Bale ni en pintura debido al pasotismo que ha mostrado con la camiseta merengue en los últimos años. Su nivel ha bajado considerablemente y también el técnico Zinedine Zidane le ha dicho al presidente Florentino Pérez que no lo tiene en cuenta para la próxima temporada. No obstante, el mandamás quiere que se quede, al menos, un año más.

Este también es el deseo de Gareth Bale. Le ha dicho a su agente que no escuche ofertas por él y está dispuesto a tomar serias acciones para asegurar su continuidad en Real Madrid. Según la cadena Ser, el ex delantero del Tottenham quiere hacer la pretemporada en la ciudad deportiva de Valdebebas y no hay quien le haga pensar lo contrario.

A Bale no le importa que hayan llegado al Madrid jugadores de talla como Eden Hazard y Luka Jovic. Si bien es cierto que no goza de la confianza de 'Zizou', hará los máximos esfuerzos para que el DT francés cambie de parecer y le dé minutos. En los últimos duelos de la campaña 2018-19 ni lo convocó (por ejemplo, ante Villarreal).

Es más, el 'Expreso de Gales' tiene aún tres años más de contrato y espera cumplirlo. Los merengues, por su parte, le han abierto la puerta de salida y no esperan recibir menos de 80 millones de euros por su traspaso. No se contempla la cesión a otro conjunto del Viejo Continente.

Ese dinero que esperan en Real Madrid por el extremo galés servirán para ir con todo por el fichaje de Paul Pogba. Zidane se lo ha pedido expresamente a Florentino y no quiere dejarlo pasar. Manchester United ya fijó su precio, cercano a los 170 millones de euros.

► De la Copa América a Europa: 20 millones por crack de Japón

► La familia de Neymar ya está en Barcelona: detalles antes de marcharse del PSG

► Richarlison fue separado de Brasil en la Copa América 2019

► México y Argentina se enfrentarán por amistoso internacional