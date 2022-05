Gareth Bale, que cerrará su segunda etapa en el Real Madrid el próximo 30 de junio, no sabrá hasta el mismo día del partido ante el Betis si se puede despedir de la afición madridista en el que sería su último partido en el Santiago Bernabéu, como reconoció Carlo Ancelotti, que pidió respeto a una figura “importante en la historia” del club blanco. Marcelo e Isco, que también acaban contrato, sí que tendrán minutos.

“Bale hoy ha entrenado, todavía no está al cien por cien pero está en la convocatoria y mañana veremos si va a poder estar en el banquillo o se queda fuera”, desveló Ancelotti en rueda de prensa. “Para mí no es sencillo porque dos se tienen que quedar en la grada. Puede ser que Bale esté en el banquillo o puede ser que no esté”, añadió con una decisión aún por tomar.

Independientemente de lo que el técnico italiano decida con un jugador que por sus problemas de espalda se ausentó de los últimos partidos, de la celebración de la Liga y el pase a la final de la Liga de Campeones, ‘Carletto’ ensalzó la figura de Bale y lo que aportado al Real Madrid en el camino.

“Todo el mundo sabe que acaba el contrato de Bale y se desliga del Real Madrid. Que juegue mañana o no, no creo que sea importante, lo que es importante es que ha sido parte de la historia de este club”, defendió.

“Se queda en el recuerdo de todos los aficionados del Real Madrid porque ha sido importante en la décima, en la final de Kiev, en la Copa del Rey. Un jugador que ha escrito páginas importantes de este club y es normal que todo el mundo se lo reconozca, juegue mañana o no, que eso no es importante”, sentenció.

El galés, que termina contrato con el Real Madrid el 30 de junio, abandonará el conjunto blanco tras nueve años en él y con cuatro Copas de Europa conseguidas, además de la posibilidad de sumar una quinta el 28 de mayo contra el Liverpool en París.





