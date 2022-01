El héroe de Kiev y protagonista de otros muchos grandes momentos del Real Madrid triunfal de las cuatro Champions en cinco años, no solo está viviendo sus últimos días como jugador ‘galáctico’ en el Bernabéu, sino probablemente sus últimos días como futbolista profesional. Gareth Bale tenía un año por delante para despedirse de otra manera que no fuese salir por la puerta de atrás, pero sus 105 días de baja lo han hecho reflexionar.

La información de ‘The Athletic’ comenta que Bale estaría planteándose su retirada del fútbol profesional al acabar la temporada si Gales, que tiene que jugar la repesca contra Austria, no va al Mundial de Qatar. El extremo acaba contrato con los ‘blancos’ el próximo 30 de junio.

En caso de clasificarse para la cita mundialista, que por primera vez en la historia se jugará en invierno, el jugador galés de 32 años buscaría un equipo con el que firmar un contrato corto para mantenerse activo y llegar a Qatar en ritmo.

Mientras tanto, Bale sigue apartado de la dinámica del equipo y Ancelotti desveló la razón de su ausencia, ya que el club no ha emitido parte médico. “Tiene un problema en la espalda que la tiene un poco cargada y no se encuentra bien, no puede empujar al cien por cien. Hasta que no lo pueda hacer no se le puede utilizar”, valoró.

Bale, en caída libre

Gareth Bale fue titular en los tres primeros partidos de la temporada, ante Alavés, Levante y Betis. El 28 de agosto jugó sus últimos minutos con el Real Madrid en el Benito Villamarín; más de cuatro meses después, no ha vuelto. En total, el atacante galés apenas lleva 193 minutos esta temporada con la ‘Casa Blanca’, en los que ha marcado un gol en casa del Levante.

Con su selección jugó a principios de septiembre y a mediados de noviembre. E incluso forzó para buscar el boleto directo al Mundial y recayó. Y lo más que seguro es que hará lo mismo en marzo para la repesca europea.

