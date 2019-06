Un destino menos para Bale: se retira de lo puja y dejan en el Real Madrid

Cuando el Manchester United se encontraba interesado por Gareth Bale , todo se desmoronó sobre el final. Los ‘Red Devils’ han desechado al extremo gales, a raíz de su bajo rendimiento en la última temporada y la decisión sobre Solskjaer con la plantilla para temporada 2019-2020. ¿Cuál es? El técnico quiere apostar por la cantera, tal como lo hizo Sir Alex Ferguson y no por veteranos jugadores, que se convierten en una apuesta poco segura. O al menos así parece para el entrenador noruego, que asumió las riendas de la institución hace unos meses.



Manchester United habría tenido la intención de pedirle un préstamo por una temporada al Real Madrid – con opción a otra más – por los servicios de Bale. Luego de la evaluación del rendimiento del ‘Expreso de Gales’, el United compraría su ficha. Pero, ¿cuál sería el beneficio que tendrían los madridistas con esa operación? Simple: no pagaban el salario de Bale.



Bale es el jugador más caro de la plantilla en la actualidad y con un jugador con el que no cuentan para la próxima temporada, el Real Madrid también quiere deshacerse de ese presupuesto de cara al 2019-2020. Ahora, ¿cuál podría ser el destino del jugador de Reino Unido? Podría ser la Superliga China, quien siempre ha mantenido un interés por el extremo zurdo.



Gareth Bale tiene los días contados en el Real Madrid. Tan solo queda saber cuál es su destino en la próxima temporada. Manchester United se ha retirado de la puja, mientras que el galés se concentra en el golf: un deporte que parece querer más que el propio fútbol.



De continuar así, es probable que Bale se una a la pretemporada del Real Madrid, pese a que Eden Hazard ha llegado al Santiago Bernabéu a cubrir su puesto en el equipo.



