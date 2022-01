A pesar de que son líderes absolutos en LaLiga Santander, Real Madrid ya trabaja en la reestructuración de su equipo de cara a la próxima temporada, por lo que su entrenador, Carlo Ancelotti, ya le comunicó a la dirección deportiva blanca que necesitan sumar nuevos refuerzos para seguir manteniéndose en lo más alto de la élite europea. Y es que para nadie es un secreto que Kylian Mbappé es el principal objetivo en la tienda merengue; sin embargo, algunas personalidades de la escuadra española consideran que el fichaje no se llegará a dar.

Se trata de Geremi, ex futbolista del conjunto merengue, que en una entrevista para Express Sports habló sobre la situación del atacante galo y sobre su posible arribo al Santiago Bernabéu.

“Mi opinión personal es que, para mí, no creo que sea posible. Recuerdo que Mbappé al principio decía ‘mi deseo es jugar con el futbolista más grande del mundo’. Ahora, cuando miras la plantilla del Paris Saint-Germain, ¡lo tiene ahí! No creo que se mueva cuando tenga a todos los mejores jugadores del mundo a su lado”, aseveró.

El ex jugador del Real Madrid tiene claro que “cuando pasas de un club a otro club es como empezar otro reto. Ya está asentado, es uno de los mejores jugadores del Paris Saint-Germain. Así que creo que ha comenzado a convertirse en uno de los líderes en el vestuario, uno de los mejores jugadores en el vestuario”.

Eso sí, el camerunés señaló que si le gustaría que Mbappé fiche por el conjunto merengue, pero, como jugador, no cree que esto pueda ser posible, ya que siente que el PSG conseguirá la renovación.

Zlatan y el consejo a Kylian

El delantero del AC Milan concedió una entrevista para el diario ‘L’Equipe’ en la que se refirió a la estrella del París Saint-Germain y el consejo que le dio sobre su posible llegada al Real Madrid.

“¿Mbappé al Real Madrid? Sólo Kylian puede responder a esa pregunta. Depende de lo que quiera y de lo que piense. Yo habría ido. Pero si yo fuera el PSG, intentaría retenerlo. Será él quien decida”, sostuvo Zlatan.

“El PSG quiere retenerlo, obviamente, pero ¿él quiere quedarse? También creo que hay otros clubes que lo quieren: si eres un directivo, tienes los medios para ficharle y no quieres llevarte a Mbappé, estás en el negocio equivocado. Me preguntó, sí, y le dije: ‘Si yo fuera tú, me iría al Real’”, agregó el delantero sueco

La recomendación se la dio Ibrahimovic dado que, como señala “tuve la oportunidad de jugar en diferentes equipos, diferentes países, con diferentes campeones, y así aprendí y crecí. Jugar en casa toda tu carrera es más fácil, en mi opinión. Pero si haces la maleta y vas a otros equipos, es una aventura”, reconoció Ibrahimovic al ser preguntado por Mbappé”.





