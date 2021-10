Sigue buscando banquillo, luego de sus pasos por las canteras del Real Madrid, y en la Segunda con el Almería. El ahora técnico José María Gutiérrez, ‘Guti’ para el mundo del fútbol, ha revelado que su mayor ilusión es sentarse en el banco de la ‘Casa Blanca’, aunque dejó la puerta abierta a su exequipo en Turquía, el Besiktas, donde incluso ejerció como segundo entrenador de 2010 a 2012.

El exfutbolista español asistió a un evento en el país otomano y fue preguntado por su situación, en la que fue claro al afirmar que el club que le quita el sueño es el Real Madrid. Eso sí en Turquía solo dirigiría a un equipo.

“Mi sueño es dirigir al Real Madrid, pero si de Turquía viene una oferta u oportunidad, ¿por qué no? Quiero dirigir a un equipo. Pero no puedo entrenar al Fenerbahçe o al Galatasaray. Si hay una oferta de ellos, la rechazaré. No puedo aceptarlo”, explica el técnico en declaraciones recogidas por Sportx.

Sobre la posibilidad de volver al banquillo de su exequipo turco, Guti entiende que ahora no es el momento, ya que Yalçin lo está haciendo bien. “Veo los partidos de Champions. También sigo los partidos de la liga turca. Por supuesto, cuando ves el estadio, hay ganas de volver, pero por ahora no existe esa oportunidad”, afirma.

“Las cosas no van según lo planeado en la Champions League, pero creo que Besiktas es el favorito en Turquía en este momento. Besiktas es el equipo más fuerte en términos de plantilla. Creo que será el campeón”, analiza.

No descartó al Barcelona

Guti se encuentra sin equipo desde mayo de 2020, cuando dejó de entrenar al Almería y, desde entonces, se lo relacionó con el Atlético Paranaense y hasta con el rival de toda la vida, el FC Barcelona.

“Bueno, ¿por qué no? Uno quiere entrenar y quiere enseñar a la gente que además de ser jugador también tiene madera para hacerlo bien como entrenador”, afirmó Guti a inicio de octubre, cuando ya Koeman tambaleaba en el Barcelona.





