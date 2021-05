Lo primero es aceptarlo y hace meaculpa sobre su situación. Eden Hazard logró recuperarse de su última lesión, pero no ha estado en su mejor momento físico, por lo que no ha tenido participación plena en el conjunto que dirige Zinedine Zidane. El atacante del Real Madrid concedió una entrevista para la web del Lille y realizó una autocrítica respecto a su desempeño como futbolista en la presente temporada.

“Ya sabes que en el Lille, en el Chelsea, en la Selección o en el Madrid, hay grandes partidos en los que no respondí, no lo oculto. Está claro que hoy en día, a menudo son los grandes jugadores los que marcan la diferencia en los partidos encuentros. Y esto se da cada vez más. El fútbol no es el mismo que hace diez años. Hoy los duelos son más cerrados. Para ganar uno grande, hay que estar colectivamente en campo de ataque moviendo el balón o contar con un individualidad capaz de desatascar la situación con un regate o un golpeo”, señaló Hazard.

LaLiga Santander llegará a su final el sábado 22 de mayo, campeonato donde Eden Hazard ha tenido poca participación debido a las constantes lesiones que presentó durante la temporada. El atacante belga jugó en 14 de los 37 partidos que el Real Madrid tuvo en el torneo, entrando desde el banquillo en muchas ocasiones.

Los dirigidos por Zidane podrían campeonar de darse los resultados que el club requiere en la última fecha. Los blancos deberán derrotar a Villarreal y esperar que Atlético de Madrid pierda o, en todo caso, empate su partido ante Valladolid -club que se juega la permanencia en Primera División-. Hazard podría ser parte de los convocados y buscar su cuarto gol en LaLiga Santander, pero ¿podrá el héroe de ‘Zizou’?

El futbolista belga fue parte del Lille, equipo con quien ganó la Ligue 1 en la temporada 2010-11; y, en la entrevista con la web del equipo francés recordó un poco de esos momentos. “Cuando pienso en todo eso, no guardo una imagen concreta, recuerdo toda la temporada. No hay palabras para definir cómo me sentí. El entrenador fue genial, nos entendió y sabía lo que había que hacer. Disfrutamos mucho jugando juntos”, concluyó Eden Hazard.





