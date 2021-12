Real Madrid atraviesa por un gran momento en LaLiga Santander. Con 43 puntos en la tabla, y seis de ventaja sobre el Sevilla, su más cercano perseguidor, el cuadro de Chamartín va directo al título del fútbol español. Sin embargo, no todo es felicidad en el equipo de Carlo Ancelotti. Según información de Eduardo Inda, periodista y tertuliano de El Chiringuito, en el vestuario merengue hay molestia de los pesos pesados por una decisión del técnico italiano: haberle dado a Eden Hazard la titularidad en el último encuentro liguero frente al Cádiz en el Santiago Bernabéu (0-0).

La mencionada fuente señala que en el camarín del Madrid están descontentos con Ancelotti por la titularidad del delantero belga a pesar de que para el partido pasado, el cuadro merengue tenía varias bajas por coronavirus. “Los pesos pesados del vestuario del Real Madrid están descontentos con el entrenador por la alineación de Eden Hazard”, dijo Inda.

Según el periodista español, la incomodidad de los referentes del vestuario, como Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Benzema, entre otros, radica en el rol que tuvo Hazard ante el Cádiz. El ‘Duque’ estuvo lejos de adaptarse al juego de sus compañeros y terminó perjudicando a Vinicius Junior.

“El equipo se tuvo que adaptar al juego de Hazard y no al revés y ello perjudicó a Vinicius, que no fue el de otros días. Fue, para mí, decisivo en que el Madrid no ganara al Cádiz”, dijo Eduardo Inda en el programa español que conduce Josep Pedrerol.

Cabe recordar que en la víspera del encuentro ante los andaluces, Ancelotti dejó en claro que la titularidad de Hazard no obedecía necesariamente a las bajas por COVID-19, sino al gran trabajo que había demostrado en los últimos entrenamientos. Para el trasalpino, era totalmente merecido.

“Ha entrenado bien, tiene ganas y motivación. Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece, no porque haya bajas”, dijo el técnico del Real Madrid el pasado sábado.





