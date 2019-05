Por 85 'kilos': es el crack de moda en la Champions y Real Madrid ya lo puso en su agenda de fichajes

Con el fin de no repetir la desastrosa campaña que, para su fortuna, ya está por terminar, Real Madrid sigue identificado en las grandes ligas a los jugadores que buscará contratar en el mercado de fichajes de verano. Según el diario español 'Don Balón', uno de ellos es nada menos que Lucas Moura, el héroe del Tottenham en las semifinales de la Champions League.



Tal como apunta la citada fuente, luego de ver su actuación ante el Ajax en Holanda, Florentino Pérez se convenció que un jugador del estilo del brasileño es lo que Real Madrid necesita para volver a pegar ese salto de calidad. Y en comparación a otros objetivos en el mercado, la llegada del ex del PSG no saldría tan cara. Solo 85 millones de euros.

"Florentino tiene a Lucas como alternativa ‘low cost’ al resto de llegadas. Aunque suela jugar de falso ‘9’ con Pocchettino, la demarcación natural de Moura es la de extremo derecho", publica el medio español sobre uno de los candidatos a fichaje en Real Madrid.

Un viejo conocido

La citada fuente recuerda que en medio de los rumores de la llegada de Moura al Real Madrid, este ya estuvo cerca de recalar en el Bernabéu hace unos años cuando era figura en el Sao Paulo de su país. Finalmente, PSG ganó en la puja por el brasileño, aunque este nunca pudo consolidarse en Francia.



"El primero que ha apuntado su nombre en la agenda es Florentino Pérez. El presidente ya intentó llevárselo al Real Madrid en 2012, cuando tan solo era una promesa del Sao Paulo, pero Moura se decantó por la oferta que le llegó desde el Parque de los Príncipes", informan desde España.

