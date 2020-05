Cuando Zinedine Zidane se fue del Real Madrid en 2018 tras ganar tres Champions League consecutivas, Dani Ceballos sostuvo que “no entendía” cómo el director técnico no lo ponía a jugar, pese a que por delante tenía a figuras como Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos. La llegada de Julen Lopetegui lo alivió, pero el posterior retorno del francés hizo que se marche.

Arsenal es la casa de Dani Ceballos hasta final de temporada. El joven volante español de tan solo 23 años tiene claro que quiere alcanzar el éxito con la camiseta del Real Madrid, aunque sabe que su regreso al primer equipo no se daría en el corto plazo.

“Está algo difícil, pero soy optimista porque tengo contrato y de aquí a la campaña que viene se verá”, fue lo que sostuvo Ceballos este jueves en conversación con Deportes Cuatro. Su sesión en Arsenal acaba a mediados de este año y su vínculo con Real Madrid va hasta 2023.

Ceballos, sin espacio en Real Madrid

Asimismo, se mostró confiado en que sus habilidades pueden entrar en el esquema que actualmente usa Zidane. “Me siento más jugador y estoy preparado para cualquier reto que me pongan al frente. No se me ha pasado el arroz”, señaló el ex Betis.

Además, Dani Ceballos - quien es internacional con la Selección de España - apuntó que su meta es jugar la Eurocopa del próximo año. Brillar en Real Madrid, también, es su sueño.

Por otra parte, este fin de volverá la Bundesliga, primer torneo top en reiniciar sus actividades en plena pandemia. Se llevan la atención partidos como el Bayern Munich contra Union Berlin y el Borussia Dortmund frente al Schalke 04.

