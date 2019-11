Eden Hazard ha ido de menos a más con la camiseta del Real Madrid en la presente temporada. LLegó con bombos y platillos, pero en sus primeras presentaciones no rindió lo mismo que en Chelsea y ya muchos cuestionaban los más de 100 millones de euros que pagaron al Chelsea. No obstante, su más reciente presentación frente al Eibar fue para aplaudir ya que regaló varios lujos.

Este jueves, Eden Hazard dio una entrevista al diario francés L’Equipe y allí analizó su momento en Real Madrid. También, habló de la chance que tuvo para firmar por el PSG, previo a su llegada a Stamford Bridge en 2012 procedente del Lille.

“La verdad que nunca jugaré en el PSG. Ellos me han buscado a menudo. No tengo la intención de volver a la Ligue 1 si no es para jugar por Lille. Siempre les he dicho que no y en mi cabeza lo he tenido bien claro. Es un cuadro que te puede hacer ganar una Champions, aunque no está dentro de mis prioridades”, fue lo que dijo Hazard al citado medio galo.

Hazard, con la mira en LaLiga en Real Madrid

La entrevista completa será publicada recién este viernes en la edición del diario, aunque ya los hinchas parisinos saben que nunca tendrán al internacional con la Selección de Bélgica en su plantel.

Por otra parte, Eden Hazard y el primer equipo del Real Madrid se entrenan para afinar detalles de lo que será el partido de este sábado frente a la Real Sociedad por la jornada 14 de LaLiga Santander. Están en el segundo lugar (por diferencia de goles) con 25 puntos, debajo del Barcelona.

