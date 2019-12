No vive una buena temporada en Real Madrid por sus constantes lesiones y críticas de parte de la hinchada. Gareth Bale sabe que está en deuda con los fanáticos merengues, sobre todo luego de posar con una bandera de Gales que iba en contra del madridismo. Este sábado, el delantero estuvo en el Bernabéu, aunque solo para ver el cotejo ante Espanyol por que no fue convocado por lesión.

Gareth Bale presenta un edema muscular en el bíceps de la pierna izquierda y por ello tuvo que observar desde la gradas del Santiago Bernabéu la victoria del Real Madrid 2-0 frente al Espanyol (goles de Karim Benzema y Raphael Varane). Sin embargo, el ex Tottenham no vio todo el encuentro y se marchó en su vehículo al 80′, según reporta el portal del diario AS.

El citado medio de la capital española menciona que Bale tomó sus cosas y abandonó el recinto del Real Madrid segundos después que Varane marcará el segundo tanto. Pese a su salida, el internacional con la Selección de Gales no cometió ninguna falta.

Bale se también ante Leganés, Betis y Galatasaray

Sucede que existe una norma merengue que obliga a los jugadores que no han sido convocados a quedarse en el estadio como mínimo hasta el minuto 80. El galés esperó y se marchó, sin ir en contra de la normativa.

De otro lado, el primer equipo del Real Madrid - tras este partido - pondrán su mira sobre el Brujas, rival de mitad de semana por la jornada 6 y última de la fase de grupos de la Champions. Los hombres de Zidane ya están clasificados a octavos de final como segundos.

