Son incontadas las veces que Gerard Piqué se ha visto las caras contra Real Madrid con la camiseta del Barcelona. En la última ocasión que se enfrentó al conjunto merengue como local salió como gran ganador con un tremendo 5-1 en el Estadio Camp Nou. El partido no tuvo la presencia de Lionel Messi y, posteriormente, significó la abrupta salida del director técnico Julen Lopetegui de la ‘Casa Blanca’.

Algunos pensaban que Gerard Piqué se llevaba mal con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Sin embargo, en realidad es todo lo contrario. Es más, ha sido el mismo defensor culé quien reveló que, en su momento, tuvo el número del mandamás blanco y que lo llamó de manera telefónica, aunque no hablaron nada referente al mundo del fútbol.

“Tenía su móvil. Bueno, no sé si seguirá con el mismo, pero en su momento sí (...) No hablamos de fútbol ni de negocios. Todo personal. No era nada importante”, fue lo que dijo Piqué en un primer momento sobre la conversación con Florentino. “A lo mejor lo llamas”, fue lo que añadió el titular indiscutible para Ernesto Valverde en el ‘Barza’.

Real Madrid, otra vez en el horizonte de Gerard Piqué

Justamente, el ex jugador del Manchester United se verá las caras con la ‘Casa Blanca’ el próximo miércoles 18 de diciembre en el Camp Nou por un duelo pendiente de LaLiga Santander.

De otro lado, el primer equipo del Barcelona no solo tiene en la mira al Real Madrid, sino que recién en poco más de una semana chocará con el Leganés en condición de visitante por el campeonato local de primera división. Hay para en el torneo por duelos de Eliminatorias a la Eurocopa 2020.

