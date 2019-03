La balanza, un enemigo: el primer desplante de Isco a Zidane en su nueva etapa en el Real Madrid

Cuando el Real Madrid anunció que Zinedine Zidane volvería a sentarse en el banquillo merengue nuevamente, muchos pensaron que la suerte de Isco , relegado al ostracismo con Solari, iba a cambiar radicalmente. Sin embargo, todo hace indicar que el volante malagueño no puede dejar los problemas a un lado.



Según el tertuliano Eduardo Inda, durante su participación en 'El Chiringuito', Isco volvió a quedar mal parado ante sus compañeros y Zidane luego de haberse negado subir a la balanza. El ex del Málaga tiene miedo de dejar expuesto el sobrepeso que sufre desde inicios de temporada.



“Isco tiene sobrepeso, pero bastante. Una cifra importante para un jugador de primer nivel. Está 4,5 kilos por encima del peso que el Madrid, los nutricionistas y preparadores físicos consideran adecuado para el jugador malagueño”, reveló Inda sobre el jugador del Real Madrid.



"Hay que decir también que se ha negado a pesarse. Unas fuentes me dicen en el último mes y otros en los últimos tres meses. Pero me dicen que se ha negado a pasar por la báscula", añadió.

Zidane cree en Isco

En su primera conferencia antes de reestrenarse como DT del Real Madrid, Zidane explicó que Isco tiene las mismas chances de jugar que todos sus compañeros. Incluso se refirió al expediente que en el club la abrieron a pedido de Solari.



"Nosotros estamos aquí para pensar en fútbol e Isco igual. Isco quiere jugar y de expediente nada", dijo en rueda de prensa.

