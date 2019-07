Zidane se cansa, saca el hacha y corta dos cabezas: los nuevos sentenciados tras el Real Madrid-Arsenal

El partido entre Real Madrid y Arsenal le ha dejado a Zidane importantes conclusiones de cara al mercado de fichajes. Y es que según reporta este miércoles el portal español 'Don Balón', el francés se ha dado cuenta, tras ver sus respectivos rendimientos, que no podrá contar con dos elementos de la plantilla. 'Zizou' cree que no dan la talla.



El primero de ellos es Vinicius Junior, que pese a sus esfuerzos en cada entrenamiento, sigue sin ver el titularato. Arrancó en el banco ante los 'Gunners' y cuando ingresó al campo no supo capitalizar los minutos que le dieron. Zidane cree que lo mejor para el brasileño es salir cedido, al menos, por una temporada.

"‘Zizou’ no cuenta con él y no le ve hueco. Por esa razón, sugiere que se vaya cedido a un equipo de la Liga Santander en el que pueda tener continuidad y seguir creciendo y, sobretodo, mejorando uno de sus puntos débiles: su definición de cara a puerta", informa en su web la citada fuente.

Vinicius Junior llegó al Real Madrid desde Flamengo en el 2018. (Getty) Vinicius Junior llegó al Real Madrid desde Flamengo en el 2018. (Getty)

Nacho, otra baja en el Real Madrid

Otro de los jugadores del Real Madrid que no convenció a Zidane con su rendimiento es Nacho , quien ofreció una actuación para el olvido el último martes en Maryland. El español cometió un penal y vio la roja en solo nueve minutos, dejando al equipo en inferioridad numérica casi todo el partido.



"[...] Pero, por el momento, lo único que ha hecho es demostrar que sus mejores años ya pasaron. Zidane no descarta darle salida y apostar por Jesús Vallejo, o traspasar a ambos y fichar a un central con proyección. Tendrá que dar más de sí", publica 'Don Balón'.

Nacho tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2020. (Getty) Nacho tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2020. (Getty)

