Zinedine Zidane habló con los medios de comunicación, luego de la derrota y eliminación de Real Madrid ante Athletic Club (2-1) en la Supercopa de España. El entrenador admitió que su equipo tuvo un arranque inesperado en el partido, pero en la complementaria, con los ajustes, no alcanzó para igualar el resultado para llegar el duelo a la prórroga.

“Nuestro inicio fue complicado, la primera parte no fue buena. Tuvieron dos ocasiones y las metieron. La segunda fue diferente, en 20 minutos cambiamos porque el dibujo no me gustó, volvimos con Hazard a la izquierda y Asensio a la derecha y estuvimos mejor. Dimos al palo, ocasiones, metimos un gol... Pero nos ha faltado empatar”, declaró en conferencia.

Asimismo, el estratega francés reconoció que la caída traerá muchas repercusiones, pero hará todo los posible para mantener la calma en la interna. ‘Zizou’ comentó que pasarán la página lo más rápido que se pueda y seguirán en lo suyo en las labores diarias.

“Lo que vamos a hacer es seguir trabajando, no hay más remedio. Cuando las cosas te salen bien tienes que seguir trabajando para insistir y ahora lo mismo. Ahora, a descansar bien y pensar en el próximo partido. No hay otra. Lo intentamos en la segunda parte y ya está”, explicó el galo.

Zidane defendió a Hazard

Eden Hazard estuvo en la cancha 67 minutos: el volante de la ‘Casa Blanca’ no influyó en las acciones ofensivas. Entonces, el galo le reemplazó por Vinicius . Como es evidente, el belga está una vez más en el centro de la polémica. Entonces, el DT le defendió y espera un repunte en su rendimiento.

“Debe recuperar confianza, hacer un buen partido, un gol, algo diferente. Sabemos el jugador que es y hay que tener paciencia, pero está trabajando. La gente lo que quiere es ver la mejor versión de Eden. Estamos con él, quiere sacar esto adelante. No es sólo Eden hoy, estamos todos aquí”, cerró el francés. Ahora al Madrid le toca pensar en LaLiga Santander, para recuperar el paso frente al Atlético de Madrid.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.