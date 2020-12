Una época que difícilmente se repetirá no solo en el Real Madrid, sino en la historia del fútbol. Un plantel plagado de estrellas que tuvo un inicio y un final, un pico y un declive, y fue precisamente en este último estado en el que mostró sus falencias. O para ser más exactos, su principal defecto, el cual ha revelado nada menos que Iker Casillas.

En el cuarto capítulo de ‘Colgar las Alas’ de Movistar+, Iker Casillas recordó la generación madridista conocida como los ‘Galácticos’, que, en palabras del exportero, no era un equipo.

“Zidane, Figo, Ronaldo... El salto es brutal. Estamos hablando de una dimensión estratosférica. Ni dábamos crédito con el fichaje de Beckham. Tenia 40 fotógrafos detrás de él cada vez que salía. Nosotros seguíamos jugando y ganando. Nueve meses ganando prácticamente todo. Claro, eso hace que al final parece que todo iba fenomenal”, explicó Casillas.

Sin embargo, no todo era color de rosas. “Que íbamos a ganar todo, el triplete… Aquella derrota en la final de Copa contra el Zaragoza nos marcó. La tercera semana de marzo, hasta mediados de mayo, en una caída sin paracaídas que fue lo que fue. No son solo nombres, es formar un equipo y no lo teníamos”, apuntó.

“Tres años enteros sin ganar nada y pelear por nada. Fue cuando empieza a despegar el Barça, consigue dos ligas seguidas, la Copa de Europa en 2006... Esa etapa es la que no me gusta nada recordar”, recordó el ya exguardameta.

TE PUEDE INTERESAR