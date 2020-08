Aún hay mucha historia por contar en la relación Real Madrid - Iker Casillas, que cuando dejó la ‘Casa Blanca’ en el 2015, lo hizo por la ‘puerta falsa', entre dimes y diretes por parte del club y el jugador, que hoy parecen ya haberse resuelto. El exportero, que recientemente anunció su retiro del fútbol profesional, habló sobre su “salida traumática” de la institución y de las posibilidades reales que tiene de regresar.

“La marcha del Real Madrid fue traumática, pero es mi casa. Rompimos como cuando se separa un matrimonio y te dices de todo y hubo frases mal dichas y fuera de contexto, pero pasa el tiempo y todo se calma”, dijo Casillas en entrevista a la ‘Revista Semana'.

Sobre volver al Bernabéu

Iker reconoció el interés de Florentino Pérez por su regreso, pero aclaró que aún no hay nada dicho. “Cuando pasaron dos o tres años tuve una relación más tranquila con Florentino, que me dijo que tenía que estar aquí. Ahora, en agosto, hablaremos porque el Real Madrid es mi casa y mi vida. Hace poco Florentino me llamó para hacerme una oferta y ahora, cuando esté en Madrid, hablaremos”, apuntó.

“Aún no está nada cerrado, pero confío en que mi nueva etapa esté en el Real Madrid”, reconoció.

El infarto

“Me cambió la cabeza totalmente, me hizo poner los pies en el suelo, me quitó la chulería rápido. Yo antes era un rencoroso y solía decir que el que me la hace me la paga. Ahora aparto lo que me hace daño y solo disfruto de lo que suma. Hace un año a Sara y a mí nos cambio la vida y debemos afrontarlo y disfrutar de lo que tenemos. Mañana no se sabe qué va a pasar”, confesó.

Presidencia de la RFEF

“Tenía casi ganada mi candidatura, pero pesaron más los motivos políticos. Había una lucha desigual y decidí retirarme”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR