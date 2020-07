Real Madrid sumó una nueva victoria y cada vez acaricia más el título de LaLiga. El cuadro de Zinedine Zidane venció 1-0 al Athletic Club con gol de Sergio Ramos desde los doce pasos. Sin embargo, el encuentro estuvo cargado de polémicas por decisiones arbitrales, las cuales fueron analizadas al final del encuentro por Iker Muniain.

“Raúl García ha recibido un pisotón y ni lo han revisado. Ya sabemos la tónica de estas últimas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas decisiones. Que cada uno saque sus conclusiones”, afirmó el atacante vasco, haciendo referencia a la falta que no fue cobrada dentro del área del Madrid en contra de García.

Asimismo el ‘León’ sentó su posición sobre la jugada entre Dani Garcia y Marcelo que desencadenó en el penal para los merengues. “A mi me parece que no es penalti de Dani, tenía la posición ganada. Si vieron contacto, no todos los contactos son falta o penalti”, finalizó.

La polémica está servida: el pisotón de Ramos a Raúl García en el Real Madrid vs Athletic Club que el VAR no advirtió

Jugadas similares pero decisiones totalmente distintas. El triunfo del Real Madrid ante el Athletic Club llegó gracias a un penal que contó con la intervención del VAR por un pisotón en el área contra Marcelo. Sin embargo, apenas tres minutos después del tanto de Sergio Ramos, el propio capitán ‘blanco’ tuvo una acción muy parecida contra Raúl García en el área de Courtois, pero esta vez ni el árbitro ni el videoarbitraje intervinieron.

El Athletic fue en busca rápidamente del empate y en el área aguardaba el centro Raúl, marcado muy de cerca de Ramos, que en su intento por retroceder y no perder de vista al delantero, pisó claramente el botín del ’22′ del Athletic, a la altura del tobillo.

De inmediato, todos los ‘Leones’, en el campo como en el banquillo, saltaron frente al colegiado para reclamar penal, o por lo menos, la aparición del VAR tal y como había ocurrido minutos antes en la acción contra Marcelo. Sin embargo, no ocurrió nada de eso y la polémica se ha vuelto a instalar en todos los niveles.

