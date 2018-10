El Real Madrid no tiene técnico en la actualidad. Sí, Santiago Solari ha asumido un interinato – de máximo dos semanas – a la espera de que Florentino Pérez encuentre un técnico dispuesto a asumir ese ‘fierro’ caliente que significa estar al mando del Bernabéu. Cesado Julen Lopetegui, llegó a sonar el nombre de Antonio Conte, pero tal parece que el técnico italiano no llegará a la ‘Casa Blanca’. ¿Quién tomará el timón? No se sabe, pero ya un ex jugador se ha ofrecido para tomar el mando del club. Una cosa de locos en la actualidad.



"Son pocos en el mundo que pueden estar en frente de ese vestuario y se lo digo a Florentino Pérez que ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello, pero si no, que sigan buscando y a ver si lo encuentran. Ya sabes, Florentino, aquí te espero", indicó Hugo Sánchez en su espacio de 'A lo Macho' para la cadena ESPN.



Asimismo, el 'Pentapichichi' destacó lo realizado por Zinedine Zidane y resaltó que el equipo madridista necesita un entrenador al que los jugadores respeten y admiren a la vez. "Zidane es el último ejemplo con una Liga, tres Champions, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa. Fueron muchos títulos, pero los jugadores quieren alguien a quien respetar mucho y admirar y a la vez decir 'yo les digo esto porque yo ya lo hice'", agregó el ex entrenador de Pumas, Necaxa, México y Almería de España.



Hugo Sánchez se ha ofrecido para volver a dirigir a México como a los Tigres de la Liga MX, pero nunca ha encontrado la respuesta de las instituciones. En el caso del Real Madrid será igual. No se encuentra en el perfil del actual presidente del club.