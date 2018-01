Pese a la victoria sobre Leganés por Copa del Rey , el momento en el Real Madrid no es el mejor en cuanto a juego ni resultados. Sin embargo, esto no evita que los jugadores puedan 'respirar' lejos del gramado por un momento e intentar distraerse. Y qué mejor que eliminar la tensión entre ellos con algunas bromas como la que le jugó Isco a Dani Carvajal en Twitter.

El lateral del Madrid publicó un mensaje en su red social como parte de un anuncio publicitario de electrodomésticos, explicando las ventajas de cierta marca de lavadoras. Todo muy correcto, pero Dani no contó con que su gran amigo Isco lo delataría.



El centrocampista blanco, con esa chispa que lo caracteriza en el campo de juego, de inmediato le respondió a su compañero, haciendo hincapié en que Carvajal nunca ha usado una lavadora en su vida.

No has puesto una lavadora en tu vida hulio😂 https://t.co/uFHnrd8tPW — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 19 de enero de 2018

El 'Hulio', un clásico en España en estos momentos

En sus días con el Málaga, cuestionaron a Joaquín por su 'hobby'. El hoy capitán del Real Betis dijo que el tenis era su pasatiempo favorito, pero Julio Baptista, que estaba escuchando la entrevista, respondió: "No ha jugado al tenis en su vida y dice tenis". Ante esta acusación, Joaquín aceptó que se lo estaba inventando con un mítico: "No sé ni coger una raqueta, Hulio".



Isco ha recreado, y con éxito, aquel épico momento con un 'troleo' aún mayor para su compañero, que hasta el momento no le ha respondido por redes sociales, pero que seguro en los entrenamientos en Valdebebas ya son el punto de burlas de sus compañeros.