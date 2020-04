Hasta ahora no se conocía con lujo de detalles del ‘cortocircuito’ que pasó en el Real Madrid en el 2003, cuando solo unos días después de ganar LaLiga, Vicente del Bosque dejó de ser técnico de los ‘blancos’. De hecho, los jugadores se enteraron antes de la noticia y armaron una pequeña ‘revolución’, según explicó el excentral Iván Helguera.

“Querían echar a Del Bosque y nosotros queríamos que se quedase... Nos lo habían dicho y se armó, porque no nos gustaron las formas. Y se armó porque el presidente no quería celebrar la Liga con nosotros”, contó Helguera en una charla vía Instagram con ‘Mister Chip’.

Helguera reveló que la plantilla se puso de acuerdo para no asistir a las reuniones con las instituciones para festejar el campeonato, aunque finalmente sí acudieron debido a las multas del club.

“Teníamos que ir al Ayuntamiento y muchos jugadores no querían ir allí si echaban a Del Bosque. Fue difícil disfrutar de la cena y de lo que íbamos a hacer cuando acabase. Por la mañana tuvimos que ir al Ayuntamiento. Habíamos quedado en no ir, pero cambiamos de idea, dos no se enteraron y les cayó una multa. Y luego Del Bosque no estaría la siguiente temporada”, añadió.

La crisis posterior

“Fue una de las claves. Todo cambió mucho. Entre capitanes no sabíamos a quién hacer caso, hubo un conflicto de intereses. Había calidad, pero no había equilibrio por ningún lado. Después se fichó a muchos jugadores muy buenos, se fue Makelele, que nadie quería que se fuera... Flavio era un gran jugador, pero cuando llegó al Madrid no hizo lo que todos pensábamos. Makelele era un pilar, en defensa ayudaba muchísimo", puntualizó.

