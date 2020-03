Los fichajes son claves en la planificación no solo de la temporada en cualquier club, sino en la planificación de varios años. Y son en los jugadores de jerarquía donde los equipos depositan toda su confianza. Y, precisamente, por su nivel, son también los que mayor inversión requieren. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y hay algunos traspasos que no logran alcanzar las expectativas. Y eso lo saben bien en el Real Madrid, que en los últimos años no ha tenido buen ojo en los fichajes millonarios. El último, hasta ahora, que podría sumarse a este lista es Eden Hazard.

El belga pasará por el quirófano el próximo jueves en Dallas para ser operado de la fisura en el peroné distal derecho y se perdería el resto de la temporada, su primera en el Bernabéu al cual llegó como el nuevo ‘galáctico’, pero que por ahora no ve resultados. Aun así, todavía es temprano evaluar si el ‘Duque’ resultará un acierto o un fiasco.

Pero no sería extraño encontrar en Hazard otro caso más en el Madrid de un fichaje caro que no resultó. En los últimos años, cuánto mayor es la inversión realizada en la 'Casa Blanca’ más grande es el fracaso: Gareth Bale, que costó 100 millones de euros, James Rodríguez por 80, Kaká por 65 o más recientemente Eden Hazard por 100 han tenido un paso regular para malo.

La única excepción, desde luego, fue el fichaje de Cristiano Ronaldo, quien llegó por 96 millones de euros y se convirtió en uno de los ídolos del Madrid.

Pero esos fichajes caros contrastan con la de jugadores como Casemiro, Fede Valverde, Luka Modric, Toni Kroos o Karim Benzema, que han supuesto una inversión económica mucho menor y que sin embargo han ofrecido un rendimiento mejor.

