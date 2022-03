No cabe duda que el Real Madrid tiene claro que debe comenzar a rastrear el mercado en busca de un heredero para Luka Modric, puesto que el croata cuenta con 38 años y su nivel de juego puede caer cuando menos se lo espere el equipo. Ante ello, la dirección deportiva del cuadro blanco ha puesto manos a la obra para buscar a un futbolista que encaje en el perfil del mediocampista que necesita el club para que el esquema funcione. Debido a esto, Florentino Pérez ha desempolvado un nombre que ya sonó hace hace algunos años: James Maddison.

El centrocampista del Leicester City sigue destacando con un gran nivel en la presente temporada y se ha convertido en una de las estrellas de la Premier League. Asimismo, el inglés se encuentra preparado para dar un salto en su carrera deportiva y el conjunto capitalino está dispuesto a ofrecer un contrato que le haga cambiar de aires y dejar el King Power Stadium en los próximos meses.

En relación a su juego, es un jugador que se asemeja bastante a lo que ofrece Luka Modric en el terreno de juego y, con tan solo 25 años, todavía tiene mucha proyección por delante para marcar una época en el Santiago Bernabéu. Eso sí, uno de los obstáculos que se ponen al frente es su precio, el cual no gusta tanto a los directivos del Real Madrid.

Su precio, un obstáculo para Florentino

Y es que los ‘Zorros’ no van a poner nada fácil la salida de su máxima estrella y, pese a que su valor en el mercado está entorno a los 50 millones de euros, no se sentarán a negociar con ningún club que no les asegure, como mínimo, la cifra de 80 millones de euros, puesto que son conscientes que se trata de uno de los mejores jugadores del torneo inglés.

Es necesario mencionar que la escuadra blanca no le quita el ojo a Madisson desde hace varias campañas y van a seguir monitorizando su rendimiento hasta que se abra el mercado de transferencias.

Asimismo, el mediocampista tiene contrato hasta 2024 y lo tienen muy blindado. Eso sí, los ‘merengues’ han demostrado que son un equipo por el que cualquier jugador estaría encantando de jugar, así que buscarán todas las vías posibles para hacerse con los servicios del volante inglés.





