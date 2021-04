James Rodríguez terminó la cesión con Bayern Múnich y debía volver a las filas de Real Madrid. En ese periodo, el volante manejó una opción importante para seguir su carrera en España, pero fuera de la ‘Casa blanca’. Sin embargo, la directiva del club, encabezada por Florentino Pérez, bloqueó la marcha del delantero.

El colombiano, hoy en Everton de la Premier League, desveló que su destino era el Atlético de Madrid, eterno rival de los merengues en la capital española. Ha pasado un tiempo desde aquella operación trunca y hasta ahora el internacional ‘cafetero’ desconoce la razón para que ese movimiento nunca se concrete.

“El año pasado en el Real Madrid jugué poco. Cuando decidí salir del Bayern Múnich, ya tenía algo otro club, prácticamente estaba hecho, pero el Real Madrid no me quiso dejar salir. Estaba casi hecho con el Atlético de Madrid”, manifestó James en una entrevista con la cadena internacional ESPN.

Es más, el ’10′ colombiano estuvo tan cerca del Wanda Metropolitano que hasta conversó con Diego Simeone. Incluso, el estratega argentino le garantizó que el atacante podía convertirse en una de las piezas claves para el equipo ‘colchonero’. No obstante, Florentino Pérez puso piedras en el camino por la operación.

“Hablé una vez con Diego Simeone. Me dijo que era un jugar súper importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien. Le respondí que estaba listo. Pasó todo eso y el Real Madrid no me dejó salir. Quizás fue porque era el Atlético, habrá que preguntarle a Florentino Pérez, esas cosas no las sé”, cerró.

El presente en Everton

Luego de una temporada para el olvido con Real Madrid, James encontró en Everton, de la mano de Carlo Ancelotti, una gran oportunidad para volver a mostrarse. Aunque el ‘cafetero’ reconoció que estos meses en Inglaterra también fueron complicados por las constantes molestias físicas, pero aclaró que cuando está bien, saca su mejor versión.

“No ha sido un año fácil para mí por lo problemas físicos. Pero sé que cuando estoy bien, el equipo está bien. He hecho ver bien al club, a mis compañeros. Quiero que el Everton muestre un buen fútbol, aunque acá es difícil porque todos los equipos son muy competitivos”, cerró el internacional colombiano.

