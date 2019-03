Ya lo pasado pasado, a James no le interesa: la llamada al Real Madrid tras conocer la vuelta de 'Zizou'

Con Zinedine Zidane como nuevo entrenador del Real Madrid , muchos se preguntan cuál será el futuro de James Rodríguez. Bayern Munich no tiene intenciones de comprarlo, por lo que el colombiano tendría que volver a Valdebebas para nuevamente ponerse a las órdenes del técnico francés.



Según el diario español 'Don Balón', el volante colombiano ha aceptado esta realidad y volverá a Real Madrid para hacer la pretemporada, aunque ahora quiere intentar ganarse un lugar en el nuevo proyecto de Zidane. Los problemas del pasado deben quedar en el pasado.

Tal como apunta la citada fuente, el crack del Bayern Munich llamó a Florentino Pérez para hacerle saber que está dispuesto a pelear por un puesto, y al presidente del Real Madrid le agrada la idea. De esta forma, clubes como la Juventus e Inter, que estaban tanteando el fichaje del colombiano, se quedarían con las ganas.



"El mediapunta no se rendirá tan fácilmente y espera convencer al nuevo entrenador blanco con trabajo, sacrificio y esfuerzo. Tras escuchar los rumores que sitúan a Bale, Asensio, Modric, Isco y Kroos lejos de Chamartín, cree que puede tener un hueco en el equipo", publica 'Don Balón'.



Hay que recordar que James Rodríguez salió del Real Madrid en verano de 2017 cedido por dos temporadas al Bayern Munich, que tiene la opción de comprarlo de forma definitiva. Sin embargo, el colombiano no está en sus planes. "No voy a gastar los 42 millones de euros por alguien que no juega", dijo Uli Hoeness, presidente de los 'bávaros'.

► Figuritas repetidas: Zidane y los técnicos que regresaron al banquillo del Real Madrid [FOTOS]



► ¡Es una locura! El XI soñado de Zidane para el Real Madrid al que nadie le ganaría, según 'The Sun' [FOTOS]



► ‘Duque’ de España: la llegada de Zidane acerca más a Hazard al Real Madrid



► Juventus vs Atlético de Madrid por FOX Sports: juegan Cristiano Ronaldo y Griezmann por Champions