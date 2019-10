¡No va con Colombia! James plantará a su selección en fechas FIFA por amor al Real Madrid

► Ter Stegen, el muro del Barcelona y mejores porteros del mundo que es plan 'B' de Alemania



Con entrega y pasión, James Rodríguez ha demostrado muchas veces su compromiso por Colombia. Sin embargo, en esta oportunidad, el crack sudamericano ha decidido que el Real Madrid tendrá la prioridad. Es por eso que no acudirá a los llamados de su selección para quedarse entrenando en Valdebebas.



Según el periodista Edu Aguirre de 'El Chiringuito', James ha conversado con el seleccionador Carlos Queiroz y ha llegado al acuerdo de no presentarse en los próximos amistosos de fecha FIFA. El colombiano están tan obsesionado con triunfar esta temporada en el Real Madrid que prefiere quedarse en casa trabajando.

"James no quiere dejar nada al azahar, está obsesionado con triunfar en el Real Madrid. Quiere quedarse en la ciudad de Madrid trabajando por y para su equipo", reveló la citada fuente y luego contó que Queiroz aceptó de muy buena forma el pedido de James. "No tienes que demostrar nada", le habría dicho el portugués.

No estará ante el Brujas por Champions

James Rodríguez ha sido descartado por Zinedine Zidane para el partido de este martes por la Champions League 2019-20 que el Real Madrid disputará ante el Brujas, mientras que otros jugadores como Marcelo e Isco Alarcón vuelven a una convocatoria tras superar sus respectivas lesiones que los dejaron al margen del equipo hace semanas.



Con las bajas por lesión de Ferland Mendy y Marco Asensio, el número de descartes que debía hacer Zidane se amplió y, además de James, tampoco entran en la convocatoria por decisión técnica Álvaro Odriozola, Brahim Díaz, Gareth Bale y Mariano Díaz.



El partido está programado para las 11:55 de la mañana y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports.

