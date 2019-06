La oferta gusta en Real Madrid: Napoli presenta última propuesta por James Rodríguez como fichaje

Es un hecho que James Rodríguez no será parte del Real Madrid para la próxima temporada. Si bien es cierto que tiene contrato hasta mediados de 2021, Bayern Munich no ejerció la opción de compra que tenía sobre el colombiano tras los dos años de préstamo y el técnico Zinedine Zidane no lo tiene en cuenta. Uno de los que asoma para llevárselo es Napoli.

El técnico del Napoli, Carlo Ancelotti, y la dirigencia del cuadro italiano consideran que James Rodríguez puede ser de gran ayuda para los objetivos del club en el corto plazo. Es por ello que le han hecho una última propuesta al Real Madrid para llevárselo del Santiago Bernabéu.

Este martes, Corriero dello Sport apunta que los napolitanos quieren sí o sí a James Rodríguez, pero en condición de cedido por una temporada. Lo que cambia en la proposición es que tendrá que comprar al aún jugador del Madrid de manera obligatoria. El precio sería de cerca de 40 millones de euros.

Esta propuesta, según afirma el citado medio, gusta al presidente Florentino Pérez, por lo que faltaría que ambos clubes se pongan de acuerdo en otros términos para cerrar el trato. Las próximas horas son claves para definir el futuro del ex Porto y AS Mónaco.

Por otra parte, Real Madrid ya alista los preparativos para la presentación de Ferland Mendy como nuevo miembro del plantel de Zidane. Será este miércoles en el palco de honor del Bernabéu. Luego de los actos de Luka Jovic, Eden Hazard y Rodrygo, viene el suyo.

