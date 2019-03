¿Se dará su vuelta? José Mourinho estaría a un paso de regresar al Real Madrid, según The Telegraph

La continuidad de Santiago Solari como técnico del Real Madrid hasta final de temporada no es segura después de perder tres competiciones en seis días, con derrotas en el Santiago Bernabéu en dos clásicos ante el Barcelona y en Champions League frente al Ajax.

Ante este panorama, la posible vuelta de Mourinho al equipo que sacó campeón en Liga y Copa del Rey estaría cada vez más cerca. Según 'The Telegraph', "Mourinho regresará al Madrid casi al 100%", aunque no precisó si esto se daría en la temporada actual o para la que viene.

Sin embargo, el portugués había confirmado que nadie de la directiva del Real Madrid se ha puesto en contacto con él, ni le ha tanteado para ver si está dispuesto a regresar y liderar un nuevo proyecto. "No existe nada, ni el mínimo contacto", aclaró.



Lo que sí es cierto es que la no continuidad de Solari es casi un hecho tras los malos resultados de la presente temporada. El favorito a reemplazarlo es Zidane, pero el francés no tendría en planes volver, por ahora, al cuadro que sacó tres veces campeón de Champions. Con ello, la vuelta del 'Mou' parece cada vez más fija. ¿En qué terminará esto?

► ¿Se pondrán de acuerdo? Manchester United y Juventus harían trueque de cracks para nueva temporada



► Argentina se alista para anunciar el gran regreso de Lionel Messi, pero con una incógnita de por medio



► El problema de Florentino: los 600 millones de euros en el Santiago Bernabéu



► "Es momento de analizar": Nacho reflexionó por la eliminación del Real Madrid en Champions [FOTO]