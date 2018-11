En busca de minutos o mayor protagonismo, muchos jugadores decidieron dejar el Real Madrid en busca de confianza, aunque terminaron por lograr el efecto contrario. En la semana, la noticia de que el Bayern Munich no compraría a James Rodríguez , trajo a reflexión sobre si hizo bien o no el colombiano en dejar el Santiago Bernabéu en el 2017.

Pero desde luego, el colombiano no es el único caso de futbolistas que quedaron a la sombra tras su marcha del Madrid. Sin ir mucho tiempo atrás, el caso de Álvaro Morata es tal vez el más claro ejemplo de que no siempre es buena idea dejar la 'Casa Blanca'.



El delantero español se fue al Chelsea para ser el pilar del proyecto de Antonio Conte, pero hasta la fecha no ha terminado por encontrar la regularidad que necesita; y lo que es peor, Conte ya no está en el banquillo. Esa mala racha, además, la ha trasladado también a la selección española. De hecho, no estuvo en el Mundial de Rusia.



Repasemos, a continuación, otras figuras a las que no les fue bien tras salir del Real Madrid.