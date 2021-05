Zinedine Zidane decidió esta semana no seguir más en el cargo de entrenador del Real Madrid. A pesar de que le quedaba un año de contrato, el técnico francés prefirió dar un paso al costado, dejando un gran pesar entre los jugadores de la plantilla blanca. Uno de los más afectados ha sido, definitivamente, Karim Benzema, quien este domingo, en su primera conferencia de prensa desde que volvió con su selección, lamentó con emotividad la marcha del marsellés.

El centrodelantero del club de Valdebebas no dudó en calificar a Zidane como el “hombre perfecto” y dijo estar “decepcionado” con la salida de ‘ZZ’ del Madrid, pero afirmó que la vida sigue a pesar de su ausencia.

“Es un gran entrenador, a nivel humano, es el hombre perfecto, conmigo, es magnífico. Estoy decepcionado con que se vaya del Real Madrid, per la vida sigue”, dijo a los medios reunidos en la casa de la selección de Francia.

Por otro lado, Karim Benzema ha hablado largo y tendido sobre su regreso a la selección campeona del mundo en Rusia 2018. El popular ‘Gato’ se refirió a los motivos de su regreso y elogió a los otros delanteros convocados por Deschamps para la Eurocopa.

“Mis actuaciones en el Madrid, creo que eso es todo, es el fútbol el que habla. Siempre hay que ser bueno en el club, nunca rendirse, incluso cuando hay obstáculos. ¿Tuvo que pedir disculpas a Deschamps? Hablamos de un muchas cosas, no estoy aquí para repetir las discusiones. Lo más importante es que podré jugar con la selección de Francia”, dijo.

Benzema se refirió específicamente a Griezmann, el delantero que es el indiscutible titular en la selección.

“Creo que somos jugadores de alto nivel, no hay que pensar en qué hacer, es automático. No hace falta pisar el uno al otro, le gusta tener el balón, estar en movimiento, jugar a uno o dos toques. Son jugadores con los que me encanta jugar en el campo porque saben hacer de todo”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO